The Rock Radio Network is a nondenominational Bible teaching ministry based out of San Juan, Puerto Rico. Since 1956 under the same management, we combine local and off-Island programs in English and Spanish with Christian music, some news, and local events. Listen live right here La Cadena Radial la Roca es un ministerio de enseñanza bíblica interdenominacional basada en San Juan, Puerto Rico. Llevamos desde 1956 bajo la misma administración. Combinamos programas de fuentes locales y de afuera tanto en inglés como en español con música cristiana, noticias, y más. Puede escuchar aquí en nuestra página