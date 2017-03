“El Engaño del Cannábis” – programa especial este jueves

Los pastores Roberto Bonilla y Elizabeth Cintrón quieren anunciar que este jueves, 30 de marzo, se va a estar tocando el tema muy caliente del cannábis medicinal en su programa “Unidos y Preparados” a las 6 PM en vivo por aquí por La Roca. Tendrán de invitado al

Dr. Israel Figueroa director administrativo del Hogar Crea bajo el tema “El Engaño del Cannábis.”

El Dr. Figueroa estará de deponiendo este martes en unas vistas sobre el cannabis medicinal y su impacto social en Puerto Rico. No se pierde este programa tan importante este jueves a las 6 PM en directo desde nuestros estudios en San Juan. Se pueden escuchar por WBMJ AM-1190 San Juan, WIVV AM-1370 Vieques, WCGB AM-1060 Juana Díaz/Ponce/Guayama o por la aplicación móvil de La Roca (WBMJ Rock en su tienda de aplicaciones móviles) o por aquí en TheRockRadio.org.

Para escuchar todos los programas anteriores, le invitamos a que pase por la página de Unidos y Preparados accediendo el imagen de arriba.

